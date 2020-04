BNP Paribas BP umożliwia zdalne podpisywanie dokumentów na platformie Autenti

"Bank jest instytucją, która podpisuje każdego dnia bardzo dużo dokumentów. Te powstają zawsze elektronicznie, a ich wydruk tylko utrudnia akceptację treści i znacząco wydłuża procesy. Wprowadzamy e-podpis po to, żeby było wygodniej, efektywniej kosztowo i bardziej ekologicznie. Dla wielu klientów zdalny dostęp do usług i bankowości elektronicznej, które są w smartfonach, to już nie tylko innowacja, ale przede wszystkim wygoda" - powiedział założyciel i prezes Autenti Grzegorz Wójcik, również cytowany w komunikacie.