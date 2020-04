BoomBit miał 9,88 mln zł straty netto, 10,97 mln zł straty EBIT w 2019 r.

"W 2019 roku na akwizycję użytkowników przeznaczyliśmy 13,7 mln zł, co bezpośrednio przełożyło się na 49,7 mln zł przychodów grupy" - powiedział prezes Marcin Olejarz, cytowany w materiale.

"Rok 2019 był też okresem, w którym obserwowaliśmy zmiany trendów na rynku gier. Dostosowaliśmy naszą strategię produkcji oraz plany wydawnicze do pojawiających się nowych możliwości. Naszym celem było i jest dopasowanie gier, marketingu i monetyzacji do najlepszej grupy potencjalnych graczy. Jednym z rezultatów analizy rynku była decyzja o rozwijaniu gier typu Hypercasual. Sukces naszych gier tego typu to efekt miesięcy zbierania doświadczeń, optymalizacji i wiedzy. Dzisiaj możemy stwierdzić, że po zmianach wprowadzonych w 2019 roku weszliśmy w nowy rok jako silniejszy, sprawniejszy i gotowy na nowe wyzwania globalny deweloper. Inwestycja w segment Hypercasual była doskonałą decyzją strategiczną, która spowodowała dynamiczny wzrost przychodów Grupy" - dodał wiceprezes Hannibal Soares, cytowany w komunikacie.