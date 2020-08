Borys: Złożono ok. 12 tys. odwołań od decyzji PFR dot. subwencji dla mikro i MŚP

"Zakładamy, że w III kwartale po rozpatrzeniu wszystkich odwołań kwota wypłaconych środków może się zwiększyć o do 61,5 mld zł czyli ok 1 mld zł" - dodał.

Subwencje w ramach tarczy finansowej otrzymało ponad 345,5 tys. mikro, małych i średnich firm, na konta których za pośrednictwem banków wypłacono 60,5 mld zł. Beneficjentami programów zostało 89% firm, które złożyły wnioski. Do mikrofirm trafiło ok. 18,7 mld zł, natomiast do małych i średnich - 41,8 mld zł.

Z kolei dla wniosków złożonych do 31 lipca firmy mogą składać w swoich bankach reklamacje w procesie wyjaśniającym do 14 sierpnia 2020 r. Reklamacje do odwołań składanych do 30 września można składać natomiast w banku do 16 października 2020. Cały proces składania reklamacji do banków kończy się zatem w tej dacie. PFR będzie również przez kolejne miesiące weryfikował prawidłowość wniosków o dofinansowanie złożonych przez firmy, a za rok weryfikował spełnienie warunków umorzenia części subwencji.