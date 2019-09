BOŚ Bank udzielił Laude Smart Intermodal 80 mln zł kredytu ekologicznego

"Dzięki inwestycji w transport kolejowy spółka wpłynie na ograniczenie emisji CO2 w granicach 116 650 ton/rok. Tyle bowiem dwutlenku węgla zostałoby wyemitowanych do atmosfery w przypadku zastosowania przez nią transportu samochodowego do przewiezienia towarów o ładowności planowanych do zakupu kontenerów. Łączna wartość nakładów netto inwestycji stanowi 119 mln zł. Umowa kredytu została zawarta na 7 lat" - czytamy w komunikacie.