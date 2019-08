BOŚ Bank: W centrum uwagi dane z USA i dalsze relacje handlowe z Chinami

"Oceniamy, że zapowiedź wprowadzenia we wrześniu nowych ceł to element ostrej taktyki negocjacyjnej Trumpa. Podtrzymujemy dotychczasową ocenę, że finalnie USA i Chiny unikną dalszej eskalacji konfliktu, m.in. uwzględniając słabszą kondycję obu gospodarek, niemniej proces negocjacji będzie zapewne trwał długo i będzie zawierał liczne "zwroty akcji". Na taką zmienność wskazują obserwowane w przeszłości gwałtowne zmiany retoryki prezydenta Trumpa w odniesieniu do relacji handlowych USA - Chiny. W tych warunkach w nadchodzących tygodniach należy liczyć się z podwyższoną zmiennością rynkową" - czytamy także.