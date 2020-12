Box otworzył w Warszawie oddział B+R, planuje zatrudnić 150 pracowników

"Bardzo cieszymy się z naszego nowego biura w centrum Warszawy. Rozpoczęliśmy już pierwszy etap rekrutacji, której celem jest zatrudnienie najbardziej utalentowanych inżynierów w Polsce. Wkrótce nasz zespół w Warszawie rozpocznie pracę nad realizacją planu rozwoju produktu, co pozwoli w dalszym stopniu usprawniać naszą platformę" - powiedział senior vice president of engineering and TechOps w Box Thierry Chassaing, cytowany w komunikacie.

Do zarządzania polskim oddziałem Box wyznaczony został doświadczony inżynier Rafał Szczepański. Dołącza on do firmy po ponad dziesięciu latach pracy w SmartRecruiters, gdzie przyczynił się do szybkiego rozwoju marki i wykazał umiejętnościami menadżerskimi. Posiada wykształcenie informatyczne z tytułem MBA i ponad 15-letnie doświadczenie w branży, wskazano również.