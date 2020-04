Brand24 liczy, że dzięki dokapitalizaniu wróci do wzrostu bazy klientów

"Potrzebę pozyskania finansowania sygnalizowaliśmy m.in. w raporcie okresowym, ma to związek, oczywiście, z konsekwencjami blokady Facebooka, która jest już na szczęście historią, ale pozostawiła po sobie lukę finansową. Dzięki środkom z emisji akcji powrócimy do aktywności marketingowej, co pozwoli nam w szybki sposób zwiększyć ruch i w konsekwencji - sprzedaż, co z kolei w ciągu kilku kwartałów zapewni nam powrót do dynamiki wzrostu liczby klientów i przychodów, do jakich wszyscy byliśmy przyzwyczajeni" - powiedział ISBtech Sadowski.