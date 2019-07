Brewe Leasing uruchomił platformę inwestowania w leasing Goldberg & Johnson

"Dzięki platformie dajemy inwestorom możliwość zarabiania na leasingu - naszej podstawowej działalności. Model działa tak, że inwestorzy, za pośrednictwem platformy goldbergandjohnson.com, powierzają spółce środki, my zakupujemy za to konkretne przedmioty leasingu, udostępniane następnie przedsiębiorcom. Czyli zarabiają wszyscy: przedsiębiorcy, Brewe Leasing i inwestorzy" - powiedział Mikłasz, cytowany w komunikacie.

Kwit Dochodowy jest papierem wartościowym, który pozwala inwestorom uczestniczyć w biznesie spółki Brewe Leasing. Najbardziej charakterystyczną jego cechą jest to, że jest to instrument o stosunkowo niskim ryzyku, wynikającym m.in. ze stosowanych zabezpieczeń, stwierdzono również.

"Inwestor jest zabezpieczony zarówno na poziomie weksla ( zastaw rejestrowy nadzorowany przez administratora zastawu ), jak i na poziomie samych wierzytelności (przedmiot leasingu pozostaje własnością emitenta). Odróżnia to korzystnie Kwit Dochodowy, od innych podobnych produktów dostępnych na rynku, które maja zwykle tylko jeden poziom zabezpieczeń. Nowatorskim rozwiązaniem jest tutaj wprowadzenie poza funkcją administratora zastawu, funkcji notarialnego depozytu. Nad bezpieczeństwem każdego weksla i wynikających z niego praw czuwa dodatkowo notariusz, u którego zdeponowany jest papier wartościowy. To z kolei wymusiło również emitowanie weksli Brewe Leasing w jednolitych seriach, ze zmienną ceną sprzedaży, rosnącą każdego dnia" - wyjaśnił twórca Brewe Leasing.

"Jest to lokata o wysokiej rentowności: od poziomu 7,5% w skali roku do 9,5% w skali roku, przy systematycznie wypłacanych kuponach. Jest to zatem świetny produkt rentierski. Jest to równocześnie lokata o wysokim poziomie elastyczności - inwestor ma możliwość systematycznego wyjścia z inwestycji" - zaznaczył Mikłasz.