Brokreacja chce wypłacać dywidendę już po 1. roku działania nowego browaru

"Zebrane środki zainwestujemy w budowę jednego z najnowocześniejszych browarów rzemieślniczych w Polsce. To pozwoli na zwiększenie produkcji, obniżenie jej kosztów oraz wzrost zysków dzięki kontraktowaniu mocy produkcyjnej innym browarom. Na początku działalności prognozowana produkcja ma wynieść 8 tys. hektolitrów rocznie, z możliwością zwiększenia do 30 tys. Nasza firma nie zna kompromisów, dlatego chcemy zbudować prawdziwe Ferrari wśród browarów" - powiedział prezes Mateusz Górski, cytowany w komunikacie.

Sercem nowo powstałego zakładu będzie funkcjonalna, czteronaczyniowa warzelnia o wybiciu 30 hektolitrów oraz szereg tanków o różnej wielkości. Lokalizacja inwestycji w Zatorze (ok. 1 h jazdy z Krakowa lub Katowic) umożliwi dobrą logistykę dystrybucji i konfekcjonowania piw. Dodatkowo, ze względu na bliskie sąsiedztwo Oświęcimia i Wadowic oraz stały przepływu turystów, właściciele planują wyodrębnić w browarze tap-room z restauracją, co pozwoli wygenerować dodatkowe zyski.

Inwestorzy mogą zakupić 125 tys. akcji spółki o wartości 33,6 zł każda. Łączna kwota zbiórki wynosi 4,2 mln zł, a całkowita wartość inwestycji szacowana jest na ok. 7-8 mln zł. Emisja akcji potrwa do 15 sierpnia 2019 r., a wypłata dywidendy ma odbyć się już po pierwszym pełnym roku działania browaru.

"Jesteśmy zespołem pasjonatów. Doskonale rozumiemy rynek, w którym funkcjonujemy. Mamy doświadczenie zarówno w warzeniu piwa, jak i przedsięwzięciach biznesowych, co przekłada się również na rentowność przedsiębiorstwa i co widać w corocznie wykazywanych zyskach. Osoby, które zainwestują w Brokreację staną się częścią cenionego i dynamicznie rozwijającego się browaru, ale też częścią piwnej rewolucji w Polsce" - dodał Górski.

Brokreacja to krakowski browar rzemieślniczy założony w 2015 r. przez Mateusza Górskiego i Filipa Kuźniarza. Założyciele połączyli swoje umiejętności, by stworzyć produkt najwyższej jakości, kierowany nie tylko do zagorzałych fanów piwa, ale też ludzi szukających nowych smaków i kierujących się niebanalną estetyką. Obecnie Brokreacja to jeden z największych producentów piwa rzemieślniczego w Polsce. Jako jeden z niewielu rzemieślników ma w swojej ofercie stałą linię piw. Jednocześnie nie przestaje eksperymentować i mocno stawia na program leżakowania piw w beczkach po innych alkoholach, takich jak bourbon, whisky czy czerwone wino.