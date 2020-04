budownictwo 1 godzinę temu

Budimex: I faza rozbudowy OUOW Żelazny Most zbliża się ku końcowi

Pierwsza faza rozbudowy Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych "Żelazny Most" (OUOW "Żelazny Most") zbliża się ku końcowi, podał Budimex. Spółka wykorzystała łagodną zimę do realizacji prac wyprzedzających założenia zawarte w harmonogramie w zakresie Fazy 2 i 3. Planowany termin zakończenia całości robót to czerwiec 2022 r.