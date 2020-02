budownictwo 48 minut temu

Budimex ma w najtańszych ofertach i kontraktach z 2020 r. łącznie 3 mld zł

Wartość kontraktów podpisanych przez Budimex w 2020 r. oraz ofert, gdzie spółki z grupy zaoferowały najniższą cenę to ok. 3 mld zł. Są to m.in. drogi ekspresowe S61, S11, S7 oraz S5, a także zlecenie na budowę Kolektora Wiślanego, podała spółka.