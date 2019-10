Budimex z dużo niższym zyskiem. Budowlanka cierpi przez rosnące koszty

Budimex odkrył karty. Jedna z największych firm budowlanych w kraju nie może się pochwalić poprawą wyników finansowych. Co więcej, zyski spadły i to znacząco. W trzecim kwartale 2018 roku wynosiły 102,66 mln zł, a teraz już tylko 65 mln zł.

Tym samym powiększa się różnica w zyskach tego i poprzedniego roku. Podsumowanie pierwszych dziewięciu miesięcy (od stycznia do września) pokazuje spadek wyników z 230,71 mln zł do 137,14 mln zł. I to przy zbliżonym poziomie przychodów Budimeksu.