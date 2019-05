Budimex zainaugurował budowę gmachu Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

"Będzie to nowoczesny obiekt edukacyjny w Łodzi. Budynek będzie zarządzany przez system BMS (Building Management System) zwiększający m.in. efektywność energetyczną obiektu. Główną część budynku, który został zaprojektowany w konstrukcji żelbetowej płytowo-słupowej z zewnętrznymi ścianami żelbetowymi od północy i południa będzie stanowiło Audytorium na 500 osób, rozciągające się przez trzy górne kondygnacje z konstrukcją dachu wykonaną z drewna klejonego, wyposażone w najnowocześniejszy system audio-wizualny" - powiedział członek zarządu - dyrektor Budownictwa Ogólnego Budimex Radosław Górski, cytowany w komunikacie.

"To największy projekt inwestycyjny w zakresie rozbudowy infrastruktury realizowany obecnie przez Ministerstwo. Mamy znakomity potencjał naukowy i przemysłowy w zakresie chemii" - powiedział podczas wmurowania kamienia węgielnego minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Cała inwestycji to kompleks czterech obiektów, który został podzielony na dwa etapy realizacji. W ramach I etapu Budimex wykona projekty wykonawcze wszystkich branż i wybuduje północną część budynku czyli segment C oraz łącznik BC. Budynek posiada 5 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemną. Ponadto w ramach I etapu znajdować się będzie Sala Senatu na ponad 100 osób, Dziekanat Wydziału Chemicznego oraz 17 sal wykładowych.

W części podziemnej będzie dostępny garaż i pomieszczenia techniczne takie jak rozdzielnie elektryczne, stacje transformatorowe, agregat prądotwórczy, węzeł cieplny i serwerownie. W budynek będzie wkomponowany także fragment budynku pofabrycznego Szaji Rosenblatta z XIX wieku. Drugi etap to w głównej mierze laboratoria dydaktyczne i naukowe, warsztaty i magazyny chemiczne. Budimex podpisał umowę i rozpoczął budowę w styczniu tego roku, a planowany termin zakończenia realizacji pierwszego etapu to 30 września 2020 r. Wartość inwestycji to 46 mln netto (57 mln złotych brutto), podano także.