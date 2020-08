Carbon Studio chce przenieść się na rynek główny GPW w 2021 r.

Studio wypracowało ponad 1,27 mln zł przychodów netto ze sprzedaży w I półroczu br. To wynik przeszło 50% wyższy od analogicznego okresu ubiegłego roku. Od stycznia do czerwca br. zysk netto osiągnął poziom 0,46 mln zł, z czego prawie 0,28 mln zł spółka wypracowała w II kwartale br., wskazano również.

"Pierwsze półrocze zamknęliśmy solidnymi wynikami. Przychód netto ze sprzedaży produktów od stycznia do czerwca wyniósł 1,27 mln zł. Ten wynik oznacza 52% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu minionego roku. Od stycznia wypracowaliśmy 0,46 mln zł zysku netto. W II kwartale wprowadziliśmy do sprzedaży grę z marki 'The Wizards'. Liczymy, że jej sprzedaż będzie widoczna w bieżącym i kolejnych kwartałach. Widząc pierwsze reakcje graczy, jesteśmy dobrej myśli" - powiedział prezes Carbon Studio Błażej Szaflik.

W ostatnich miesiącach Carbon Studio wzmocniło swoje portfolio produkcyjne, wprowadzając w czerwcu do sprzedaży jedną z części marki "The Wizards", pod nazwą "Dark Times". Aktualnie studio koncentruje się na dokończeniu produkcji z Uniwersum Warhammer: "Age of Sigmar". W lipcu spółka zależna Carbon Studio - Iron VR - rozpoczęła pierwsze kroki do nawiązania współpracy z producentem i wydawcą gier, firmą Movie Games. Podpisany list intencyjny prowadzi do przeniesienia gier Movie Games do wirtualnej rzeczywistości, przypomniano.