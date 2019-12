CASE: Luka w VAT w Polsce spadła do 9% w 2018 r. z 14% w 2017 r.

CASE zwraca uwagę, że trend spadkowy widoczny jest niemal we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Luka w VAT w 2017 r. zmniejszyła się w 25 państwach UE, a wzrosła w trzech: Grecji, Łotwie i nieznacznie w Niemczech. Do budżetów 28 państw UE nie trafiło łącznie 137,4 mld euro z tytułu VAT (luka zmniejszyła się o 8 mld euro w porównaniu do 2016 r.).