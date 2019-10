CBŚ odnalazło serwer produkcyjny ZM Henryk Kania i przekazał go spółce

"Zarządca ustanowiony dla spółki w przyspieszonym postępowaniu układowym - Mirosław Mozdżeń powziął wiadomość, iż po dniu złożenia przedmiotowego zawiadomienia, organy ścigania (Centralne Biuro Śledcze Policji) odnalazły przedmiotowy serwer na terenie nieruchomości należącej do osoby trzeciej i go zabezpieczyły. Dnia 3 października 2019 r. serwer został zwrócony spółce, przy czym dopiero dnia 7 października 2019 r. możliwe było potwierdzenie, iż jest to serwer należący do spółki" - czytamy w komunikacie.