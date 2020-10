CCC miało 63,8 mln zł straty netto, 1,2 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

"Wyższe r/r przychody Grupy w III kw. to w obecnych warunkach rynkowych rzecz nieoczywista. To bardzo potrzebny pozytywny impuls dla biznesu i dodatkowa motywacja do działania dla zespołu. Dzięki rozpisaniu konkretnego planu i jego konsekwentnej realizacji zwinnie zaadaptowaliśmy się do nowej rzeczywistości. Dziś jesteśmy bogatsi o to doświadczenie i znów mamy sprecyzowane plany funkcjonowania w różnych wariantach rozwoju sytuacji, w tym tego kryzysowego, zakładającego pełen lockdown. Mimo trudnego otoczenia, październik w CCC, w kanale stacjonarnym, nie pokazywał znaczącej podatności na drugą falę epidemii. Utożsamiamy to przede wszystkim z wyjątkowo dobrą ofertą kolekcji jesienno-zimowej i intensywną komunikacją z klientem. Nasz wielokanałowy model sprzedaży sprawdza się, w e-commerce każdy tydzień tego miesiąca to solidne, dwu- lub nawet trzycyfrowe wzrosty. Pandemia nie pozwala nam dzisiaj w pełni zmonetyzować efektów naszych działań z ostatnich dwóch lat, ale inwestycje w produkt, e-commerce i

komunikację z klientem, pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość" - powiedział prezes Marcin Czyczerski, cytowany w osobnym komunikacie.