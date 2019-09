CCC nie planuje przejęć i nowych inwestycji, pracuje nad rentownością

Jak podkreślił prezes Marcin Czyczerski, w kolejnych kwartałach grupa będzie koncentrować się na poprawie rentowności i nie będzie budować sprzedaży "za wszelką cenę". Dodał, że w kolejnych latach CCC nie oczekuje wzrostu sprzedaży na poziomie zanotowanym w II kw., tj. ok. 30% r/r.

"Produkt, marża, koszty - na tym chcemy się skupić w kolejnych kwartałach. Pewnie podtrzymamy 30-proc. wzrost sprzedaży w tym roku. Zależy nam jednak, by przyrost szedł w parze z rentownością. Przyrost [sprzedaży] już pewnie nie będzie tak duży w kolejnych latach" - dodał.

"Chcemy pójść nieco inną drogą, nie wydawać ogromnych pieniędzy na reklamę telewizyjną. Nasza marka jest już dobrze rozpoznawalna. Chcemy dotrzeć do social mediów, influencerów. Każda złotówka będzie oglądana w firmie " - powiedział.

Przewodniczący rady nadzorczej poinformował, że grupa pracuje nad tym, by jej sprzedaż nie była uzależniona od pogody.

"Chcemy handlować produktami przez cały rok. Marki sportowe i produkty premium nam to umożliwiają. Chcemy sprzedawać buty w pierwszych cenach, przyspieszyć proces zatowarowania sklepów. Jest bardzo wiele pracy. Robimy takie zmiany w firmie, które pozwolą nam za kilka miesięcy pokazać lepsze wyniki finansowe" - powiedział Miłek.

"Wszystkie kierunki rozwoju potwierdzają się, jesteśmy bardzo zadowoleni z poziomu sprzedaży obuwia sportowego. Chcemy, by ludzie przychodzili do naszych sklepów po marki i fashion w dobrej cenie. Obie marki [Voegele i Gino Rossi] gwarantują to nam" - podkreślił.