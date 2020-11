CD Projekt zmierza do minimalizacji błędów w ostatecznej wersji 'Cyberpunk 2077'

"Ekipa jest bardzo zaangażowana w dostarczenie gry na poziomie top quality i jestem bardzo wdzięczny za to naszym pracownikom. Dostarczymy grę na główne platformy, tak że od razu będzie dostępna na nextgen. 'Cyberpunk' trafi więc do większej liczby graczy, niż nasze poprzednie tytuły. Jesteśmy w zaawansowanej fazie promocji, ale najważniejsze będą pierwsze dni grudnia. Mamy reklamę na meczu NBA, mamy dużo kolaboracji z innymi markami konsumenckimi i chcemy penetrować ten kanał, aby zwiększać znajomość 'Cyberpunka'" - powiedział Kiciński podczas telekonferencji.

Wskazał, że popularność "Cyberpunk 2077" rośnie, na co wskazuje 23-milionowa oglądalność ostatniego odcinka "Night City Wire". Gra pojawi się w 55 krajach i będzie oferować łącznie 18 wersji lokalizacyjnych.

"Dostarczymy wyjątkowe, w wielu miejscach innowacyjne doświadczenie, więc ciężko stawiać przewidywania, oczekiwania. Na tą chwilę nasz cel to oddać graczom 'Cyberpunk 2077' w zapowiedzianej dacie" - podkreślił prezes.

"Jednak wierzymy, że będzie ich tak mało, że będą niezauważalne dla graczy. Wersja, która idzie do kolejnych recenzji i to, co ostatecznie dostaną gracze, będzie lepsze od wersji udostępnionej wcześniejszym recenzentom" - zapewnił Kiciński.