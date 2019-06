CDRL podtrzymuje plan uruchomienia blisko 30 nowych placówek w 2019 r.

"W Polsce nie zakładamy zwiększenia naszej sieci sprzedaży, pozostanie ona w tym roku na poziomie 250, a jeśli pojawią się jakieś ruchy, np. zmiany lokalizacji, to raczej w kierunku otwarć sklepów w modelu franczyzowym. Dla nas jest to bardziej rentowne, w takim modelu ponosimy też mniejsze ryzyko. W krajach Unii Europejskiej zamierzamy zwiększyć sieć docelowo do 160 placówek (sklepów franczyzowych i tzw. shop-in-shop) ze 145, jakie mieliśmy na koniec ub.r. Niedawno otworzyliśmy nowy shop-in-shop we Francji, kolejny otwieramy w Finlandii, w planach na ten rok jest również Armenia" - powiedział ISBnews Tomasz Przybyła.