Cena ropy naftowej spadły do najniższych poziomów od kilkunastu lat

Cena ropy naftowej wczoraj zanotowała kilkunastoprocentowe zniżki. Notowania ropy gatunku WTI sięgnęły chwilowo do okolic 20 USD za baryłkę. To najniższe poziomy cen tego surowca od 2002 roku. Niewiele lepiej wygląda sytuacja na wykresie cen ropy typu Brent, gdzie również notowania zeszły do najniższych poziomów od kilkunastu lat, ocierając się o okolice 25 USD za baryłkę. Dzisiaj rano widzimy silne odreagowanie na rynku czarnego złota, na ten moment jest jednak za wcześnie na wyciąganie optymistycznych wniosków.