Cena złota utrzymuje się powyżej 1300 USD za uncję

Centralnym punktem wczorajszej sesji na rynku dolara oraz na rynku złota była publikacja minutes z ostatniego posiedzenia Fed. Dokument skupiał się przede wszystkim na gołębiej polityce monetarnej prowadzonej przez Fed, uzasadnianej obawami o spowolnienie gospodarcze na świecie. Rezerwa Federalna w ostatnich miesiącach wyraźniej zmieniła swoje podejście do stóp procentowych, ogłaszając, że nie będzie się śpieszyć z kolejnymi podwyżkami. Mimo że Fed zostawił sobie otwartą furtkę do podniesienia stóp procentowych w przyszłym roku, to nie można wykluczyć, że cykl podwyżek mógł się już zakończyć. Zwłaszcza jeśli sytuacja w globalnej gospodarce nie będzie prezentowała lepszych perspektyw, to Fed nie będzie podnosił stóp procentowych w USA.