Ceny złota porusza się niewiele powyżej poziomu 1270 USD za uncję

Nie można zapominać także o wpływie amerykańskiego dolara na ten rynek. Mimo że dolar w kwietniu znajduje się pod większą presją podażową niż pod koniec marca, to na razie amerykańska waluta trzyma się mocno, a zniżki wartości są symboliczne. To zła wiadomość dla cen złota, ponieważ dolar oraz kruszec wykazują negatywną korelację. Jeśli amerykański dolar nie powróci do większych zniżek, to tym samym, nie będzie wywierał presji na wzrost notowań złota.