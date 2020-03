"Jednocześnie kupujący udzielił spółce licencji niewyłącznej, na czas nieoznaczony, do korzystania z gier już wydanych (tj. wersji na PC, Nintendo Switch) a także do wersji mobile i konsolowych, o ile ich wydanie nastąpi do dnia 31 stycznia 2021 r. Przychody ze sprzedaży gier wydanych na wspomnianych platformach we wskazanym terminie przysługują wyłącznie emitentowi. W ramach realizacji umowy emitent otrzyma wynagrodzenie w wysokości 650 000 zł" - czytamy w komunikacie.