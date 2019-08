Cherrypick Games miało 0,77 mln zł straty netto w II kw. 2019 r.

Strata operacyjna wyniosła 0,67 mln zł wobec 1,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,89 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 21 tys. zł rok wcześniej.

W I poł. 2019 r. spółka miała 0,44 mln zł straty netto w porównaniu z 1,4 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1,93 mln zł w porównaniu z 1,9 mln zł rok wcześniej.

"Z uwagi na trwający proces odzyskania należności od KuuHuub Oy za sprzedaż praw do gry 'My Hospital', deweloper odnotował stratę z działalności operacyjnej w wysokości 0,3 mln zł oraz na poziomie netto w wysokości 0,43 mln zł. Spółka prowadzi działania zmierzające do odzyskania należnych jej środków. Jednocześnie Cherrypick Games koncentruje się na dwóch głównych projektach - 'My Spa Resort' i 'Crime Stories'" - czytamy w komunikacie.

"W lipcu uzyskaliśmy w sądzie w Helsinkach postanowienie o zabezpieczeniu na majątku firmy KuuHuub Oy do kwoty 1,2 mln euro. Fiński sąd powszechny wydał decyzję o zabezpieczeniu roszczenia o zapłatę należnego nam wynagrodzenia z tytułu sprzedaży praw do gry 'My Hospital'. Zdecydowaliśmy się na wykonanie zabezpieczenia do kwoty 300 000 euro, czyli kwoty obecnego zadłużenia KuuHubb Oy wobec Cherrypick Games. W celu jego realizacji złożyliśmy w fińskim organie wykonawczym (Enforcement Office) kaucję zwrotną w wysokości 200 000 euro, co ma odbicie na dzisiejszym zysku netto spółki. Pracujemy nad tym, aby jak najszybciej odzyskać należne nam środki" - poinformował prezes Marcin Kwasnica, cytowany w komunikacie.

Spółka aktualnie pracuje nad dwoma głównymi projektami. Jednym z nich jest "My Spa Resort", który już w sierpniu przejdzie dużą aktualizację. Jej celem jest znaczący wpływ na poprawę retencji gry, a docelowo ułatwienie rozwoju tytułu na rynku amerykańskim. Co ważne, od początku roku studio notuje istotną poprawę przychodów osiąganych z "My Spa Resort" - średnio kilkanaście procent miesiąc do miesiąca, podano także.

"Mamy kilka nowych pomysłów na kolejne tytuły. Rozmawiamy m.in. z Apple na temat wydania gry w serwisie Apple Arcade. Rozpoczęliśmy właśnie pre-produkcję nowej gry, którą kierujemy zarówno do kobiety, jak również do mężczyzn. To evergreen wśród gier, na tym etapie nie chcemy zdradzać więcej szczegółów, powiem tylko, że to gatunek który obecnie bardzo dynamicznie się rozwija. Już za kilka dni na facebook Messenger trafi nasza pierwsza z minimum trzech planowanych gier. Niedługo powiemy więcej na ten temat" - dodał Kwaśnica.

Kolejnym projektem jest "Crime Stories" - gra z gatunku visual novel, która zdobywa coraz większą popularność wśród użytkowników gier mobilnych. Tytuł od kilku miesięcy znajduje się w fazie soft launch na wybranych rynkach, podano także

"Ze względów biznesowych nie ujawniamy jeszcze konkretnej daty premiery tego tytułu. Możemy zapewnić, że wszystkie prace idą zgodnie z planem" - stwierdził prezes.

Cherrypick Games to producent gier mobilnych oraz na platformy PC i konsole. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od listopada 2017 r.

