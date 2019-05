CI Games miało 1,95 mln zł straty netto, 1,98 mln zł straty EBIT w I kw. 2019 r.

"Sprzedaż w I kwartale wyniosła 4 284 tys. zł i była wygenerowana głównie ze sprzedaży 'Sniper Ghost Warrior 3' i 'Lords of the Fallen'. Koszty sprzedaży wzrosły z 953 tys. zł w I kwartale 2018 do 1 231 tys. zł w I kwartale 2019 r. w wyniku pojawienia się kosztów działalności wydawniczej oraz wzmocnienia zespołu marketingowego o dodatkowe osoby. Spadek kosztów ogólnego zarządu z 1 707 tys. zł do 1 093 tys. zł w analogicznym okresie wynikał ze zmiany struktury zatrudnienia oraz zmniejszenia kosztów usług księgowych " - czytamy w raporcie.

W I kwartale 2019 r. grupa koncentrowała się na kontynuacji produkcji gry "Sniper Ghost Warrior Contracts", której premiera planowana jest w trzecim kwartale tego roku, oraz na produkcji gry "Lords of the Fallen 2". Grupa podpisała szereg umów na dystrybucję SGWC na kluczowych rynkach, m.in. z Maximum Games Ltd. z Anglii na obszar Wielkiej Brytanii i Irlandii; z Just For Games SAS z Francji na obszar Francji, z Five Star Games Pty. Ltd. z Australii - obszar Australii i Nowej Zelandii oraz z PAN Vision AB ze Szwecji na obszar Norwegii, Szwecji, Islandii, Danii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Estonii. CI Games będzie samodzielnie prowadzić dystrybucję na najważniejszym rynku - w Stanach Zjednoczonych. W ramach działalności wydawniczej pod marką United Label Grupa w pierwszym kwartale 2019 r. kontynuowała współpracę z czterema studiami produkcyjnymi, które pracują nad grami z gatunku indie, podano także.