Ciech miał 62,59 mln zł zysku netto, 160 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

"Grupa wykorzystała lepszą koniunkturę na europejskim rynku sody kalcynowanej, a wyniki segmentów organicznego i krzemianowego były pod wpływem przeprowadzonych w ciągu ostatniego roku działań rozwojowych - m.in. przejęcia hiszpańskiej spółki Proplan. Spółka kontynuowała kluczowe inwestycje - finalizację budowy nowej linii do produkcji sody oczyszczonej w fabryce w Stassfurcie oraz przygotowania do rozpoczęcia budowy nowej warzelni soli w Niemczech. W każdym z obszarów produktowych Ciech prowadził działania mające na celu poszerzenie portfolio produktowego oraz ekspansję na nowe rynki" - czytamy w komunikacie.

"Pierwszy kwartał przyniósł poprawę sytuacji na podstawowych rynkach na których funkcjonuje Ciech. Wzrost cen i dobre perspektywy popytu na sodę kalcynowaną, oczyszczoną czy sól to optymistyczny prognostyk na przyszłość. Intensywnie pracujemy nad zmniejszeniem wpływu

niekorzystnych czynników takich jak wysokie ceny surowców energetycznych, certyfikatów CO2 czy ograniczania w produkcji. Wzrost wydajności i efektywności w naszym podstawowym biznesie jest dla nas obecnie priorytetem numer jeden - rozpoczęliśmy przygotowania do realizacji nowych projektów w obszarze energetyki, zakładających m.in. zmniejszenie śladu węglowego generowanego przez grupę i zwiększenie efektywności. Cały czas kładziemy nacisk na poszerzania portfolio produktowego i ekspansji na nowe rynki w pozostałych biznesach Ciech, co ma zwiększyć dywersyfikację źródeł przychodów i kontrybucję wysokomarżowych produktów do wyniku grupy" - powiedział prezes Dawid Jakubowicz, cytowany w komunikacie.