chemia 45 minut temu

Ciech: Technologia zatężania CO2 w produkcji sody pozwala obniżyć jego poziom

Zbudowana przez Ciech we współpracy z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla pilotażowa instalacja do zbierania dwutlenku węgla, jego zatężania, oczyszczania i zawracania do procesu produkcji pozwala obniżyć poziom emisji dwutlenku węgla o co najmniej 7 tys. ton rocznie, podała spółka. Testy nowej technologii przeprowadzono na linii do produkcji sody kalcynowanej w Inowrocławiu.