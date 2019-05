Citi Handlowy podwyższył prognozę wzrostu PKB o 0,2 pkt do 4,3% r/r w 2019 r.

Według analityków Citi Handlowego, dane o PKB za I kwartał zaskoczyły w górę także w innych krajach regionu. Wzrost na Węgrzech przyspieszył zarówno w ujęciu kwartalnym (do 1,5% kw/kw z 1,4% w IV kw 2018 r.), jak i rocznym (do 5,3% z 5,1%). Mocny wzrost wynikał przede wszystkim z bardzo dobrego wyniku w produkcji budowlanej (+48% r/r w I kw.). Poza tym w I kw. dobrze zachowywała się także sprzedaż detaliczna napędzana ok. 12% wzrostem płac, inwestycje oraz eksport, który może jednak (z pewnym opóźnieniem) osłabnąć w reakcji na zewnętrzne ryzyka. Wzrost gospodarczy w Czechach wyniósł 0,5% kw/kw., co może zmniejszyć obawy czeskiego banku centralnego o recesje w przetwórstwie i stanowić ryzyko w górę dla prognozy na cały rok.