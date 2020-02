CMR/PIH: Sprzedaż w sklepach małoformatowych wzrosła o 2,5% r/r w styczniu

"Według CMR Panel i Polskiej Izby Handlu,w styczniu 2020 r. łączna wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych do 300 m2 w porównaniu do stycznia 2019 r. wzrosła o 2,5%, chociaż liczba transakcji była o około 3% niższa niż przed rokiem. W porównaniu z grudniem 2019 r. obroty obniżyły o 14,9%, natomiast łączna liczba transakcji spadła o około 8%" - czytamy w komunikacie.

W sklepach małoformatowych do 300 m2 styczeń to zwykle jeden z najsłabszych miesięcy, zarówno pod względem liczby transakcji, jak i wartości sprzedaży. W porównaniu z grudniem, kiedy klienci więcej wydają na zakupy świąteczne i sylwestrowe, duże spadki notują niemal wszystkie kategorie produktowe, szczególnie kulinaria, alkohole i słodycze. W styczniu 2020 r. wartość sprzedaży wódek czystych była o 22% mniej niż w grudniu, na whisky klienci sklepów małoformatowych wydali o 50% mniej niż miesiąc wcześniej, a wydatki na przyprawy, mąkę czy czekolady spadły w tym czasie o około 30%. Jeszcze większe spadki w ujęciu miesiąc do miesiąca odnotowały kategorie win musujących, dodatków do ciast czy figurek czekoladowych, wskazano.