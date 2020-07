Co siódma giełdowa spółka jest w rejestrze dłużników. Najwięcej z branży budowlanej

Analitycy sprawdzili 404 spółki notowane na warszawskiej giełdzie. Okazało się, że 57 z nich widnieje w bazie KRD jako dłużnicy. Oznacza to, że problemy z regulowaniem płatności miało14 proc. firm, czyli co siódma firma.

Średnio każda zadłużona spółka ma do oddania ponad pół miliona złotych. Które spółki są winne najwięcej? Okazało się, że te wyceniane na mniej niż 10 mln zł. Każda z nich ma do oddania średnio ok. 780 tys. zł.