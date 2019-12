Coca-Cola dołącza do 3. edycji programu MIT Enterprise Forum CEE

"Startupy otrzymają pomoc w rozwoju biznesu w Polsce, a także będą miały szansę na pilotażowe wdrożenie ich projektu w kwocie do 200 tys. zł. Coca-Cola i MIT Enterprise Forum CEE będą przyciągać do Polski najlepsze startupowe technologie z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Dla firm systemu Coca-Cola to szansa na dotarcie do innowacyjnych rozwiązań, zaś dla startupów to możliwość współpracy z firmą, której produkty docierają do blisko 590 mln konsumentów w ponad 200 krajach" - czytamy w komunikacie.