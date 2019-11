Cognor spodziewa się EBITDA w granicach 17-24 mln zł w IV kw. br.

"Myślimy, że w Polsce w IV kw. produkcja stali w technologii elektrycznej będzie się utrzymywała na wysokim poziomie, podczas gdy w technologii wielkopiecowej nie. Spodziewamy się wyłączenia wielkiego pieca w Krakowie, co spowoduje spadek produkcji stali w Polsce. W konsekwencji import jeszcze wzrośnie" - powiedział Zoła podczas konferencji prasowej.

Społka podkreśla, ze nastąpił spadek cen złomu, kęsów i wyrobów finalnych i trwa on nadal.

"Widzimy, że w kolejnym miesiącu - w październiku - mamy do czynienia z dalszym spadkiem, więc niestety, jak nie spodziewaliśmy się straty FIFO w tym kwartale, tak spodziewamy się jej w IV kw. tego roku" - dodał dyrektor finansowy.

Spółka nie planuje zmniejszania produkcji i liczy, że zredukuje wskaźnik rotacji zapasów - do poziomu ok. 60 dni nawet do 85 dni notowanych w III kw.