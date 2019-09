Colliers: Wartość transakcji inwestyc. w Polsce wyniosła 2,6 mld euro w I półr.

"Najwięcej zainwestowano w aktywa biurowe - ponad 60% całkowitego poziomu obrotów (1,62 mld euro). Na drugiej pozycji uplasował się rynek handlowy (18%) o wartości 0,45 mld euro, dalej magazyny (14%, ok. 0,36 mld euro) i nowe, alternatywne klasy aktywów, takie jak hotele i domy studenckie (6%), w które zainwestowano rekordowe 150 mln euro" - powiedział senior partner, dyrektor Działu Doradztwa Inwestycyjnego w Colliers International Piotr Mirowski, cytowany w komunikacie.

Warszawa nadal pozostaje rynkiem cieszącym się największym zainteresowaniem inwestorów w Europie Środkowo-Wschodniej - w I połowie 2019 r. zainwestowano w niej 1,17 mld euro. Jednocześnie umocniła swoją pozycję jako kluczowa lokalizacja dla inwestycji biurowych, silnie przyciągając nowy kapitał - krajowy, europejski i zza oceanu. W 19 transakcjach sprzedano tu 25 biurowców za łączną kwotę 1 mld euro. Jest to nowy rekord półrocza. Główne kontrakty to przejęcie przez Mapletree od HB Reavis kompleksu West Station za ok. 190 mln euro, sprzedaż Globalworth Warsaw Trade Tower za około 133 mln euro czy zakup budynku biurowego Ethos w Warszawie za 115 mln euro przez Credit Suisse, podano również.

"Wartość transakcji na rynkach regionalnych wyniosła w pierwszym półroczu 1,42 mld euro (55% udziału w rynku), potwierdzając stabilny popyt na wysokiej jakości produkty inwestycyjne i wyższe stopy zwrotu w porównaniu do Warszawy. Swoją ekspansję w regionach kontynuowali inwestorzy z Dalekiego Wschodu. W dwóch największych transakcjach na rynku biurowym filipiński ISOC Holding poszerzył swoje portfolio, nabywając Business Garden Wrocław od dewelopera Vastint za ok. 95 mln euro oraz Argon (trzecią fazę kompleksu Alchemia) w Trójmieście za ok. 92 mln euro od firmy Torus" - czytamy dalej.

W I półroczu 2019 r. kapitał nadal pochodził przede wszystkim od zarządców aktywów z USA i Wielkiej Brytanii, a także funduszy niemieckich i nabywców z Republiki Południowej Afryki. Rynek odczuł również napływ kapitału instytucjonalnego i prywatnego z Azji. W I połowie 2019 r. aktywa o wartości 0,5 mld euro nabyli inwestorzy z Korei Południowej, Singapuru oraz Filipin.

W ostatnich 12 miesiącach nastąpiła dalsza kompresja stóp kapitalizacji we wszystkich klasach aktywów. Na rynku handlowym na wartości zyskiwały tylko najlepsze nieruchomości. Stopy zwrotu z najatrakcyjniejszych budynków biurowych w centrum Warszawy spadły z 5,2% do 4,5% r/r, natomiast na dwóch głównych rynkach regionalnych (Wrocław i Kraków) z 5,9% do 5,5%, wskazano także.

"Szacuje się, że stopy zwrotu z najlepszych aktywów logistycznych typu BTS z długimi umowami oraz najlepszymi najemcami będą wyceniane poniżej 5%, natomiast dla tradycyjnych magazynów - na poziomie 6,5-7,5%" - czytamy.

W II połowie 2019 r. eksperci Colliers International prognozują wzrost napływu kapitału.

"Na rynku prowadzonych jest obecnie szereg procesów sprzedaży z perspektywą na zamknięcie transakcji do końca roku, zwłaszcza w sektorze biurowym. Aktywa alternatywne, takie jak domy studenckie czy projekty z mieszkaniami na wynajem będą budzić coraz większe zainteresowanie inwestorów" - podsumował dyrektor w Dziale Doradztwa Inwestycyjnego w Colliers International Marcin Mędrzecki.

Oczekuje się, że ceny nieruchomości pozostaną stabilne, przy dalszej kompresji stóp kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości biurowych w centrum Warszawy i w miastach regionalnych, takich jak Wrocław, Kraków, Poznań i Gdańsk.

