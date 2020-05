Comarch oferuje nowy systemem dla bankowości i MŚP

Comarch Relationship Manager Assistant to mobilny system dla doradców klienta biznesowego wspierający ich w codziennej pracy poprzez szybki dostęp do danych o klientach oraz bazy wiedzy o produktach. Dla managerów odpowiedzialnych za sprzedaż, system oferuje narzędzia do monitoringu aktywności doradców oraz postępów w realizacji celów sprzedażowych, podano w komunikacie.