Condo.pl celuje we wzrost sprzedaży do ponad 500 apartamentów w 2021 r.

"W 2020 r. wchodziliśmy z planami sprzedaży kolejnych inwestycji ulokowanych nad polskim morzem i w górach. Tak jak wszyscy, zareagowaliśmy niepokojem na pierwsze informacje o panoszącym się na świecie koronawirusie. Decyzja rządu o wprowadzeniu lockdownu i zamknięciu hoteli dla wielu obiektów oznaczała wyrok. Ale nie dla wszystkich. Atrakcyjnie zlokalizowane, zbudowane w wysokim standardzie, dobrze zarządzane obiekty po okresie zamrożenia bez problemu wróciły latem do gry, by dalej generować zyski dla inwestorów" - powiedział Wach, cytowany w komunikacie.

"Jesteśmy głęboko przekonani co do sensu rozwoju rynku condohoteli w polskich kurortach. To właśnie one, a nie obiekty miejskie, były w stanie przetrwać kryzys związany z globalną pandemią. Jednak sama lokalizacja nie zapewnia sukcesu. Rozważając potencjał biznesowy inwestycji, stawiamy również na profesjonalne zarządzanie i wysoką jakość wykończenia rekomendowanych przez nas obiektów. Wcielane przez nas standardy pozwalają osiągnąć satysfakcjonujące zyski w zrealizowanych już inwestycjach. O tym, że ten model się sprawdza, przekonani są też inwestorzy, którzy chętnie lokowali kapitał w takich inwestycjach, jak budowany na alpejskim poziomie hotel Aries Residence&Spa w Szczyrku, Lake Hill Resort&Spa pod Karpaczem, Horizon w Szklarskiej Porębie, Osada Morska Resort&Spa w Łebie czy działający pod marką Mercure hotel Bergo w Szklarskiej Porębie - nasze zeszłoroczne hity sprzedażowe" - wymienił ekspert.