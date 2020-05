Continuum Industries chce otworzyć biuro w Polsce, interesuje ją kolej do CPK

"Infrastruktura, taka jak drogi, wodociągi czy linie energetyczne to dziś podstawa każdej gospodarki i nieodzowna część naszego stylu życia. Mimo ich kolosalnego znaczenia, w 9 na 10 przypadków nowe projekty wykonywane są z opóźnieniem i powyżej pierwotnie zakładanego budżetu. Równolegle produktywność przemysłu budowlanego nie drgnęła przez ostatnie 30 lat. Widząc skalę zapóźnienia tego rynku i olbrzymi potencjał do zagospodarowania, postanowiliśmy wprowadzić na rynek nowoczesne narzędzie do wspomagania projektowania i realizacji projektów infrastrukturalnych, które nie tylko pozwoli zaoszczędzić czas, ale również ściąć ich budżet nawet o 15%" - powiedział prezes i jeden z założycieli Continuum Industries Grzegorz Marecki, cytowany w komunikacie.

Spółka podkreśla, że ważną częścią rynku projektów infrastrukturalnych jest segment projektowania infrastruktury liniowej (drogi kołowe, linie kolejowe, wodociągi), który pochłania co roku ok. 50 mld USD. Ale mimo zaangażowania tak ogromnych środków jest to dziedzina gospodarki, która do teraz skutecznie broniła się przed cyfrową transformacją. W efekcie zamykała się na nowe technologiczne możliwości i ograniczała swój potencjał wzrostu. To status quo chce zmienić szkockie Continuum Industries, założone przez dwóch Polaków w 2018 r., wyjaśniono.

Spółka oferuje narzędzie CI Engine, które przy użyciu AI automatyzuje i optymalizuje proces planowania i projektowania infrastruktury. W praktyce oznacza to, że wybrane odcinki pracy zespołu projektowego, zamiast odbywać się jak dotychczas przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych i e-maili, są w pełni scentralizowane w jednym środowisku. "To potężna oszczędność czasu już na początkowych etapach procesu projektowania, bo przy zastosowania CI Engine można je skrócić z miesięcy do kilku dniu" - podkreśla spółka.

W niespełna 2 lata od powstania spółka obsługuje już kilka firm budowlano-inżynieryjnych, a każda z nich zatrudnia dziesiątki tysięcy osób. Jej ostatnim osiągnięciem była współpraca z Mott Macdonald, podano także.

"Spółka ma świetną technologię i rozwinięty produkt już zwalidowany przez większych klientów. Ale jej wartość tworzą przede wszystkim świetni założyciele z dwoma Polakami na czele. Ich swoboda w poruszaniu się w meandrach nowych technologii i umiejętność tworzenia z nich wartości dodanej dla biznesu i gospodarki, co konsekwentnie udowadniają już od czasu studiów, to siła napędowa dla rozwoju spółki i świetny prognostyk dla jej wzrostu w przyszłości" - ocenił partner w Credo Ventures Jan Habermann.

Twórcy Continuum Industries nie zamierzają przenosić siedziby firmy do Polski, ale nadal ma ona ważne miejsce na ich biznesowej mapie - ich celem jest otwarcie w naszym kraju spółki zależnej i regionalnego biura w ciągu 2 lat. Jednak, zanim to nastąpi, firma będzie poszukiwać w Polsce programistów, by z ich pomocą udoskonalić ofertę dla biznesu. Proces rekrutacji ruszy w perspektywie kilku miesięcy. Wcześniej spółka z Edynburga chce zaistnieć w świadomości polskiej branży budowlanej. Dokładnie przygląda się postępom prac nad powstaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego. CPK zakłada bowiem budowę ponad 1 600 km nowych linii kolejowych do obsługi lotniska. Tak wielkie projekty infrastrukturalne bardziej niż inne potrzebują automatyzacji i optymalizacji procesu planowania i projektowania, zakończono w informacji.

Continuum Industries zostało założone w Edynburgu w 2018 roku przez grupę inżynierów, informatyków, matematyków i fizyków. Firma stworzyła narzędzie CI Engine, które zasadniczo zmienia sposób projektowania schematów infrastruktury liniowej. Pozwala ono użytkownikom zautomatyzować procesy projektowania i wykorzystuje potężny silnik oparty na sztucznej inteligencji do badania milionów możliwych opcji projektowania, oszczędzając nie tylko czas, ale i pieniądze wydane na budowanie infrastruktury.

Credo Ventures to fundusz VC z siedzibą w Pradze, inwestujący w firmy technologiczne na wczesnym etapie zlokalizowane w regionie CEE.

Playfair Capital to inwestujący na wczesnym etapie fundusz, który silnie angażuje się w rozwój firm, gdy te stawiają pierwsze kroki.

