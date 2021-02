CPK i Poczta Polska mają porozumienie o współpracy przy hubie logistycznym

"Budowa CPK to jeden z najważniejszych projektów infrastrukturalnych w naszym kraju i nie może w nim zabraknąć Narodowego Operatora Pocztowego. Poczta Polska to nie tylko przesyłki listowe, ale też m.in. obsługa dynamicznie rosnącego rynku e-commerce i usług logistycznych. Cały czas intensywnie pracujemy nad rozbudową i usprawnieniem naszej sieci logistycznej tak, aby mogła sprostać wymaganiom rynku i oczekiwaniom klientów. Poczta od wieków jest krwiobiegiem komunikacyjnym dla państwa i obywateli. Wspólne projektowanie infrastruktury przez Pocztę Polską i CPK pozwali na usprawnienie logistyki przesyłek" - powiedział prezes Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot, cytowany w komunikacie.

Obecnie Poczta Polska posiada na Lotnisku Chopina w Warszawie placówkę pocztową i punkt przeładunkowy, w którym obsługuje przesyłki lotnicze w ruchu międzynarodowym. Mając na uwadze dynamiczny rozwój branży KEP (przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych), e-commerce (handlu internetowego) i szeroko pojętej branży logistycznej, Poczta Polska planuje stworzenie na terenie Portu Solidarność hubu logistycznego do obsługi towarów w ruchu krajowym i zagranicznym.

"To dobra wiadomość dla każdego, kto kupuje lub sprzedaje towary w internecie. Dokładnie zaplanowana infrastruktura, z uwzględnieniem doświadczenia operatorów logistycznych, będzie oznaczać nie tylko wygodne podróże, ale także szybki i bezpieczny transport towarów. To dlatego tak ważna jest budowa CPK prowadzona we współpracy z Pocztą Polską" - powiedział wiceminister infrastruktury Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.