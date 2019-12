Credit Agricole obniżył prognozę wzrostu PKB do 4,2% w 2019 r. i 3% w 2020 r.

"Uważamy, że w kolejnych kwartałach tempo wzrostu PKB będzie kształtowało się w łagodnym trendzie spadkowym. Tym samym prognozujemy, że dynamika PKB w Polsce w 2019 r. wyniesie 4,2% r/r wobec 5,1% w 2018 r., a w 2020 r. obniży się do 3%. W 2021 oczekujemy przyspieszenia wzrostu gospodarczego do 3,3%. Głównym źródłem wzrostu PKB w całym horyzoncie prognozy pozostanie spożycie prywatne" - czytamy w raporcie banku.

Analitycy banku obniżyli prognozę inflacji w latach 2019-2020. Według nich, średnioroczna inflacja CPI wyniesie 2,3% w tym i w przyszłym roku, a w 2021 roku przyspieszy do 2%.

"Oczekujemy, że inflacja w 2019 r. zwiększy się do 2,3% r/r wobec 1,6% w 2018 r. i pozostanie na tym poziomie również w 2020 r., podczas gdy w 2021 obniży się ona do 2%. W 2020 r. na stabilizację inflacji względem 2019 r. złożą się niższa dynamika cen żywności oraz wyższa dynamika cen nośników energii" - czytamy dalej.

"W konsekwencji oczekujemy, że nominalna dynamika wynagrodzeń nie zmieni się w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. i wyniesie 7,2% r/r, w 2021 r. wzrośnie do 7,4%, podczas gdy w 2021 r. obniży się do 6%" - prognozują analitycy.