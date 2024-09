CVC Capital podbija stawkę za Comarch. Cena poszła w górę

Według informacji prasowej opublikowanej przez Comarch, wzywający, w skład których wchodzą rodzina Filipiak, fundusz CVC Capital Partners Fund IX oraz Anna Prokop, zdecydowali o podwyższeniu ceny w wezwaniu. "Proponowana nowa cena za jedną akcję Comarch S.A. w wezwaniu to 332,20 zł za jedną akcję, co stanowi wzrost o 5,32 proc. w stosunku do pierwotnej ceny w wezwaniu wynoszącej 315,40 zł za jedną akcję" - czytamy w komunikacie.