Daniel Obajtek ma poparcie właścicieli Orlenu. Przeciw tylko kilka procent głosów

W obradach udział wzięło 493 akcjonariuszy, do których należy łącznie około 273 mln akcji PKN Orlen, odpowiadających za blisko 65 proc. wszystkich udziałów. Głównym właścicielem jest Skarb Państwa, do którego należy około 27,5 proc. głosów.

Poparcie dla prezesa Obajtka

Jedno z kluczowych głosowań dotyczyło udzielenia tzw. absolutorium członkom zarządu Orlenu, czyli wydania pozytywnej opinii dotyczącej wykonania przez nich obowiązków zarządczych w 2020 roku. Zazwyczaj to tylko formalność, ale dzień przed walnym zgromadzeniem pojawiły się głosy, że takiego absolutorium mógłby nie dostać prezes Daniel Obajtek lub nie byłoby co do tego jednomyślności.