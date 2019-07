Debiuty giełdowe. Pierwsze IPO na GPW i pięć dużych ofert w Europie

Po fatalnym początku roku, gdy praktycznie w całej Europie była posucha pod względem debiutów giełdowych, w drugim kwartale nastąpiło wyraźne ożywienie. Wartość ofert publicznych wzrosła z niecałego miliarda do prawie 11,5 mld euro. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku jest to wzrost o 24 proc.

- Wielu potencjalnych emitentów cały czas rozważa debiut na warszawskim rynku, część aktywnie pracuje nad przygotowaniami do IPO, nie przekłada się to jednak na liczbę składanych do KNF prospektów emisyjnych. Wydaje się, że rynek zastygł w oczekiwaniu na pierwsze efekty wdrożenia PPK i upatruje w tym impulsu, który przywróci aktywność w zakresie IPO do poziomu sprzed kilku lat - komentuje.