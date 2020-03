Decyzje banku centralnego obniżą wynik netto Alior Banku o ok. 27-35 mln zł/kw.

"Na dzień publikacji niniejszego raportu bank identyfikuje czynniki, które będą miały istotny wpływ na wyniki finansowe banku i grupy w następnych kwartałach 2020 r. Decyzje Rady Polityki Pieniężnej z dnia 17 marca 2020 r. o obniżce stopy referencyjnej NBP o 0,5 pkt proc., tj. do poziomu 1% oraz Narodowego Banku Polskiego o obniżeniu stopy rezerwy obowiązkowej z 3,5% do 0,5% spowodują obniżenie wyniku netto grupy kapitałowej banku o około 27-35 mln zł kwartalnie oraz wskaźnika NIM o 0,18-0,24 pkt proc. p.a." - czytamy w komunikacie.

Pozycja kapitałowa pozostaje niezagrożona, a wskaźniki Tier1 oraz TCR pozostają na stabilnym wysokim poziomie, pozostawiając bezpieczny bufor ponad wymaganiami regulacyjnymi. W związku z obniżeniem przez ministra finansów rozporządzeniem z 18 marca 2020 r. bufora ryzyka systemowego do 0%, minimalne wymagania regulacyjne wobec współczynników kapitałowych banku oraz grupy kapitałowej banku uległy obniżeniu o 3 pkt proc., co zwiększa bufor kapitałowy banku do łącznej wartości około 2,7 mld zł według stanu na koniec lutego br., wskazano również.