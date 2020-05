Dekpol miał 50,79 mln zł zysku netto, 70,96 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

"2019 rok oceniamy pozytywnie we wszystkich obszarach działalności. W zakresie generalnego wykonawstwa na koniec 2019 roku realizowaliśmy kontrakty dla podmiotów zewnętrznych o łącznej umownej wartości ponad 432 mln zł netto. Do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o łącznej wartości ponad 270 mln zł netto, z czego znaczącą większość prac zrealizujemy w 2020 roku. Na koniec 2019 roku mieliśmy także zawarte listy intencyjne na realizację inwestycji o łącznej wartości ponad 220 mln zł netto" - napisał prezes Mariusz Tuchlin w liście załączonym do raportu.