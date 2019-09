Dekpol rozpoczął budowę dwóch hal magazynowo-usługowych w Gdańsku

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na zlecenie firmy Flex Gdańsk BCL. Inwestor posiada jeszcze w ofercie wolne powierzchnie do wynajęcia. Bałtyckie Centrum Logistyczne posiadać będzie dostęp do bocznicy kolejowej PKP. Zlokalizowane będzie blisko terminala kontenerowego DCT oraz 2 km od drogi ekspresowej S7. Do centrum Gdańska dojazd samochodem to ok. 3 minuty, poinformowano również.