Deloitte będzie odpowiedzialny za zarządzanie licencjami oprogramowania PGNiG

"Wybór Deloitte potwierdza wyjątkowy i innowacyjny charakter oferowanej przez nas usługi. Od wielu lat wspieramy naszych klientów w proaktywnym zarządzaniu oprogramowaniem, dlatego tym bardziej cieszy nas, że to właśnie tak poważna spółka , jak Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zdecydowała się na rozszerzenie naszej dotychczasowej współpracy w obszarze SAM i jako pierwsza w kraju skorzysta z usług i możliwości Deloitte w zakresie IASP" - powiedział partner, lider Risk Advisory w Deloitte Mariusz Ustyjańczuk, cytowany w komunikacie.

Takie podejście wiąże się również z szeregiem korzyści wpływających na poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Z jednej strony pozwala na optymalizację wykorzystania zasobów IT, np. poprzez odinstalowanie niewykorzystywanego oprogramowania i dostosowanie mocy obliczeniowej maszyn do rzeczywistych potrzeb. Z drugiej - ułatwia niezwłoczne identyfikowanie braków bądź nadmiarów licencyjnych. Dzięki temu możliwe jest utrzymanie ciągłej zgodności licencyjnej, a także ograniczenie kosztów zakupu nowych, potencjalnie nadmiarowych licencji.

"PGNiG jest jednym z prekursorów proaktywnego zarządzania oprogramowaniem w naszym regionie i realizacji korzyści wynikających z takiego podejścia. Dołączenie do programu IASP jako pierwsza firma w Polsce jest tego najlepszym potwierdzeniem. Oparcie relacji z producentem oprogramowania na współpracy i partnerstwie oznacza przejście na kolejny poziom w modelu dojrzałości naszej funkcji SAM. Angażując do zarządzania oprogramowaniem firmę doradczą, możemy skupić się na wsparciu działalności biznesowej PGNiG, stale podnosząc jakość świadczonych usług IT" - dodał dyrektor Departamentu Informatyki PGNiG Tomasz Wójcik.