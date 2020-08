DHL Express: 5G może upowszechnić się w branży logistycznej w Polsce w kilka lat

"Pojawienie się w Polsce technologii 5G i jej dalszy rozwój to, oczywiście, wielka szansa dla rozwoju całej polskiej gospodarki, w tym przyspieszenia procesów logistycznych, które ten rozwój stymulują. Sprawna logistyka to bowiem podstawa każdej światowej gospodarki. Jeszcze szybsze zbieranie i przekazywanie danych za pomocą czujników przy wykorzystaniu nowej sieci i jej powszechne użycie w logistyce to - moim zdaniem - perspektywa kilku najbliższych lat. Jak to zazwyczaj bywa, najpierw powstaje technologia, a później jest ona dopiero implementowana w wielu branżach. W kolejnych latach czeka nas jeszcze szersze wykorzystanie internetu rzeczy i czas internetu wszystkiego, co oznacza, że każde urządzenie będzie ze sobą połączone i będzie między sobą przekazywało dane. Amerykańskie przedsiębiorstwo Cisco szacuje, że internet wszystkiego w ciągu następnej dekady ma ekonomiczny potencjał wynoszący około 19 bln USD" - napisał Osiecki w komentarzu dla ISBnews.