Digitree Group miała 0,02 mln zł zysku netto w I poł. 2020 r.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za pierwsze półrocze 2020 roku wyniosły 25 301 437 zł, wobec 28 758 397 zł w pierwszym półroczu 2019 roku. Grupa odnotowała więc spadek skonsolidowanych przychodów o kwotę ok. -3,5 mln zł, tj. 12%. EBITDA wyniosła 2 619 621 zł, wobec 1 583 779 zł w pierwszym półroczu 2019 roku, co stanowi wzrost o kwotę 1 mln zł, tj. o 65% rok do roku, natomiast strata netto w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosła niecałe 17 tys. zł, wobec straty na poziomie 764 tys. zł osiągniętej w analogicznym okresie roku 2019" - czytamy w raporcie.