Dino miało 66,97 mln zł zysku netto, 132 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

"Znacząca poprawa przychodów ze sprzedaży jest wynikiem rozwoju sieci sklepów Dino o nowe placówki oraz wzrostu przychodów w istniejącej sieci sklepów (like for like, LfL). Wzrost sprzedaży LfL w I kw. 2019 r. wyniósł 5% w stosunku do analogicznego okresu 2018 r., kiedy to wyniósł on 20,3%. Czynnikami wpływającymi na różnicę w poziomie sprzedaży LfL w I kwartałach 2019 r. i 2018 r. były: przesunięcie Świąt Wielkiejnocy, które poprzedza okres wzmożonych zakupów produktów spożywczych, z I kw. 2018 r. do II kw. 2019 r.; 7 dni handlowych mniej (8%) w I kw. 2019 r. w stosunku do I kw. 2018 r" - czytamy dalej.