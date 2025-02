Dino prezentuje wyniki i plany na 2025 rok

Dino zaprezentowało najnowsze wyniki. W 2024 roku spółka zanotowała wzrost EBITDA o 3,8 proc. w porównaniu do poprzedniego roku, osiągając poziom 2,32 mld złotych. Przychody wzrosły o 14,1 proc. do kwoty 29,27 mld złotych. Marża EBITDA uległa obniżeniu z 8,7 proc. do 7,9 proc.